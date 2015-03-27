Чем полезен мятный чай

За приятный мятный вкус в чае отвечает содержащийся в мяте ментол. Именно благодаря ментолу мятный чай способен оказывать бактерицидное действие.

Мятный чай поможет успокоить менструальную боль.

Пользу мятный чай принесет людям страдающим стенокардией, а также гипертонической болезнью.

Мятный чай эффективно справляется с повышенной температурой тела. Более того, он абсолютно безвреден. Именно поэтому с самого раннего возраста с помощью мятного чая понижают температуру у детей.

Мятный чай улучшает кровообращение. Одна чашка такого чая избавит вас даже от самой сильной головной боли.

Интересным свойством этого напитка является то, что в разное время суток чай способен по-разному действовать на человеческий организм. Выпитая чашка чая утром – способна взбодрить вас на весь день; мятный чай перед обеденной трапезой – улучшит пищеварение; вечерний прием чая – успокоит, расслабит и поможет уснуть.

Мятный чай советуют употреблять людям, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также атеросклерозом. Так как напиток обладает сосудорасширяющими и противоспазматическими свойствами.

Этот напиток способен облегчить мышечные боли, а так же боли и колики в кишечнике.

Заваривать такой чай просто. Небольшой пучок растения укладываем в чайник или любую другую посудину с крышечкой, заливаем кипятком, даем настояться 3-5 минут. Можно еще добавить дольку лимона и ложку меда вместо сахара.