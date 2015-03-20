Чашка кофе поможет женщине рационально мыслить в стрессовой ситуации

09:24, 20 марта 2015
Зарубежные новости
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Стресс мешает мыслить рационально, но кофе может помочь женщине сконцентрироваться

REUTERS

Ученые из Великобритании советуют дамам пить кофе, если ситуация заходит в тупик. Стресс мешает мыслить рационально, но кофе может помочь женщинесконцентрироваться.

В ходе эксперимента ученые изучали реакции мужчин и женщин. Добровольцы пили обычный кофе и кофе без кофеина, пишет toneto.net.

Затем ученые организовали стрессовую ситуацию. После такой ситуации эксперты заставили участников исследования решить тесты на логику и головоломки.

Результаты показали, что женщины, которые пили обычный кофе, быстрее всех справились с задачей.

Именно кофеин помог им включить логическое мышление. Однако на мужчин кофе оказывает противоположное влияние.

Ученые советуют не злоупотреблять кофе, чтобы не навредить организму.

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