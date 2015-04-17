MERS-CoV оказался не так летален, как предполагалось ранее



Коронавирус ближневосточного респираторного синдрома MERS-CoV оказался более распространен среди людей и менее смертелен, чем предполагали до сих пор, пишет MedicalXpress со ссылкой на исследование немецких ученых. До сих пор считалось, что летальность MERS-CoV достигает 30%. Однако в последней работе было показано, что многие инфицированные переносят заболевание даже не заметив его симптомов, пишет remedium.ru.

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В рамках исследования специалисты из Университета Бонна и Германского центра изучения инфекционных заболеваний изучили образцы крови 10 тыс. жителей Саудовской Аравии – именно там были зарегистрированы почти все случаи заражения MERS-CoV.

Как отмечают ученые, в 15 образцах были обнаружены антитела к MERS-CoV, хотя все сдавшие кровь утверждали, что в течение нескольких лет не переносили тяжелые заболевания. По словам исследователей, возможно за последние 10 лет MERS-CoV в легкой форме переболели более 40 тыс. жителей Саудовской Аравии.

На сегодняшний день нет специфического лечения короновируса ближневосточного респираторного синдрома. Впервые заражение человека вирусом был зафиксирован в 2012 году. Стоит отметить, что в результате изучения последних данных комиссия ВОЗ пришла к заключению об отсутствии признаков устойчивой передачи вируса от человека к человеку.