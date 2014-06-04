Количество жертв нового коронавируса достигло 282 человек

В ходе пересмотра данных по коронавирусу, вызывающему ближневосточный респираторный синдром (MERS), было обнаружено, что в Саудовской Аравии от этой инфекции погибло не 190, а 282 человека, сообщили в министерстве здравоохранения во вторник. Инфицированными оказались 688 человек, что составляет более чем на 100 человек больше, чем сообщалось первоначально.

Коронавирус (MERS-CoV), впервые обнаруженный в Саудовской Аравии в 2012 году, считается смертельно опасным, хотя и менее заразным, чем вируса атипичной пневмонии (SARS), появившийся в Азии в 2003 году и инфицировавший более 8,5 тысяч людей. Подобно ему, возбудитель ближневосточного респираторного синдрома поражает легкие, вызывая кашель, затрудненность дыхания и повышение температуры, однако вирус MERS вызывает также быстрое развитие почечной недостаточности.

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Новый министр здравоохранения Адель Факи (AdelFakieh), назначенный вместо уволившегося в апреле без объяснения причин Абдуллы аль-Рабии (Abdullahal-Rabiah), пообещал «прозрачность» в предоставлении информации о новом коронавирусе общественности и СМИ, подняв данные по количеству жертв MERS-CoV с 2012 года. Также в прошлом месяце Факи уволил главу больницы короля Фахда в городе Джидда, где рост инфицирования новым коронавирусом медицинского персонала вызвал общественную панику.

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Большинство случаев заболевания было зарегистрировано в Саудовской Аравии, однако новый вид коронавируса был завезен также в десяток других стран, включая Малайзию, Египет, Объединенные Арабские Эмираты, Тунис, Кувейт, Великобританию и Соединенные Штаты.

В министерстве страны отметили, что, хотя пересмотр данных показал большее количество случаев инфицирования вирусом, за последние несколько недель наблюдается снижение числа новых зарегистрированных случаев. В настоящее время в общей сложности 53 человека проходят лечение в медицинских учреждениях страны.

med2.ru