Бросить курить поможет запах рыбы

В результате нового исследования ученые пришли к выводу, что сигареты становятся для курильщиков гораздо менее привлекательными, если мозг связывает курение с каким-нибудь чрезвычайно неприятным запахом – например, запахом гниющей рыбы. При этом наиболее эффективным оказывается его воздействие на человека во время сна, пишет nv-news.com.

В лаборатории, изучающей сон, исследователи провели эксперимент, в котором участвовали 66 курильщиков. Их разделили на три группы: в одной спящих курильщиков обрабатывали комбинацией запахов тухлых яиц и тухлой рыбы, во второй – одним из этих запахов, а в третьей испытуемые одновременно курили и вдыхали «аромат» тухлой рыбы во время бодрствования.

В специальном дневнике курильщики отмечали, сколько сигарет они выкуривали в течение недели до и недели после эксперимента. Самым заметным был эффект в той группе, которую обрабатывали неприятными запахами во время сна.

Ученые считают, что благодаря этому исследованию можно использовать обонятельную терапию во время сна в борьбе с курением: благодаря пролонгированному эффекту она позволяет снизить никотиновую зависимость.