Гражданская активность может предотвратить атрофию мозга - ученые

В ходе эксперимента ученые случайным образом отобрали 111 пожилых мужчин и женщин, 58 из которых были заняты в государственных школах в качестве наставников для маленьких детей и помогали учителям работать в школьной библиотеке, пишут Новости Израиля. Дважды в течение года все участники исследования, средний возраст которых составил 67,2 года, прошли обследование мозга.

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Оказалось, что при средних темпах атрофии мозга 0,8-2% в год, мозг пожилых людей, проявляющих социальную активность, за два года "постарел" всего на 0,7-1,6%. Более того, вместо сокращения отдела мозга, отвечающего за память, был отмечен его рост у мужчин, которые участвовали в социальной программе более двух лет. При этом они имели более высокие показатели памяти и низкий риск развития болезни Альцгеймера и когнитивных нарушений.

По мнению исследователей, наличие цели в жизни и гражданская активность помогают предотвратить повреждения мозга и замедлить его старение.