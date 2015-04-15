Высокие дозы ибупрофена связали с риском развития сердечно-сосудистых заболеваний

В комитете пояснили, что речь идет о дозах свыше 2400 мг/день, пишет remedium.ru. По словам экспертов, вероятность риска ССЗ на фоне ибупрофена идентична наблюдаемой при приеме высоких доз НПВС, таких как диклофенак и ингибиторов ЦОГ-2.

Как отметили специалисты EMA, при назначении длительной терапии высокими дозами ибупрофена врачам необходимо оценивать факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний у каждого пациента. Тем не менее, в комитете подчеркнули, что польза от приема ибупрофена превышает возможные риски развития ССЗ.

Что касается стандартной дозировки препарата (1200 мг/день), то ее применение никак не влияет на вероятность сердечно-сосудистых заболеваний, говорится в работе Комитета оценки рисков в сфере фармаконадзора.