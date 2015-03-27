"Умные" линзы будут измерять сахар в крови

Google получила патент на смарт-линзы, измеряющие сахар в крови

Пока линзы всё еще являются прототипом, но в перспективе могут стать незаменимыми для диабетиков.

В линзах используются миниатюрные датчики и радио антенна толщиной меньше, чем человечекий волос, которая призвана отслеживать уровень глюкозы в крови пользователя, сообщает thatsmart.ru.

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В свою очередь пользователь сможет прямо в приложении на смартфоне отслеживать количество сахара в крови в режиме реального времени и обезопасить себя от неожиданного падения его уровня.

Google работает над проектом совместно с производителем лекарств Novartis.