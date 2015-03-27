Беременной женщине нужно избегать дыма

Любой дым может повредить мозгу еще не родившегося ребенка. Такой эффект производит сжигание угля и выхлопы автомобилей, дым сигарет, пишет meddaily.ru со ссылкой на The Daily Mail. Это показали результаты сканирования мозга детей с момента их рождения и до 7-9 лет, которые подвергались высокому уровню загрязнения воздуха. Оказалось, у детей был уменьшен объем белого вещества в левом полушарии, что приводит к снижению интеллекта, синдрому гиперактивности и к агрессии. По мере взросления у таких детей появляются проблемы с концентрацией, страдают способности к рассуждению, суждению и решению проблем.

В центр внимания ученых попали полициклические ароматические углеводороды и их эффекты, производимые на детей. Эти соединения можно найти в выхлопных газах, в гари, идущей при сжигании угля, при использовании систем отопления, во время лесных пожаров и в табачном дыме.

Ранее проводившиеся исследования показали, что данные соединения способны проходить сквозь плаценту, напрямую воздействуя на мозг плода. У животных, например, полициклические ароматические углеводороды нарушали нормальные схемы поведения, обучение и память. В рамках нового изыскания эксперты анализировали влияние соединений в последнем триместре беременности. После родов наблюдение продолжилось.

И через пять лет стало понятно, что у детей был снижен вербальный IQ, а к 7 годам проявились симптомы тревоги и депрессии. Притом, если полициклические ароматические углеводороды продолжали воздействовать на ребенка уже после рождения (где-то в возрасте пяти лет), то у него еще больше обострялись процессы, приводящие к нарушению формирования белого вещества в дорсальной префронтальной зоне мозга.