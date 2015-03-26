Интеллект ребенка зависит от образования родителей

Ученые давно спорят о том, влияют ли внешние факторы на интеллект ребенка, или же все решает генетика. Новое исследование, проведенное специалистами из Университета Вирджинии, Медицинской школы Университета содружества Вирджинии и Университета Лунда, показало: у детей, воспитанных образованными родителями, уровень интеллекта выше, чем у тех, чьи родители не столь образованы, пишет meddaily.ru со ссылкой на Science World Report.

Ученые оценили IQ 436 мужчин из Швеции, братьев, одного из которых воспитали приемные родители, а другого - биологические. Уровень интеллекта усыновленных участников в возрасте 18-20 лет оказался на 4,4 пункта выше, чем у тех, кто вырос с биологическими родителями. В Швеции, как и в большинстве западных стран, много желающих усыновить ребенка. Агентства по усыновлению выбирают лучших кандидатов.

Социально-экономический статус и уровень образования у приемных родителей, участвовавших в исследовании, как правило, был выше, чем у биологических родителей. Уровень образования родителей оценивался по пятибалльной шкале. Каждый дополнительный балл прибавлял ребенку 1,71 пункта IQ.