Вино наносит сильный вред структуре зубов

Не секрет, что красное вино способно окрашивать зубную эмаль. Но, согласно новому исследованию, вино также наносит сильный вред структуре зубов, причем, всего за несколько минут, пишет meddaily.ru со ссылкой на Munchies. В особой опасности находятся сомелье и все те, кому приходится по долгу службы пробовать вино.

Проблема в кислотности вина. Если вино не просто проглатывается, а 1-2 минуты перекатывается во рту (потом оно либо глотается, либо выплевывается), то на зубной эмали успевают появиться признаки эрозии, вызванной повышенной кислотностью напитка. По словам сотрудников Университета Аделаиды, после кислотного воздействия зубы теряют защиту от механического истирания.

Они даже ввели термин "винная эрозия". В вине содержится целый набор кислот - винная, малеиновая, молочная, лимонная. Этот коктейль может быстро спровоцировать деминерализацию зубов, ослабив не только поверхностный слой, но и глубинную структуру. И чистка зубов не спасет. Медики рекомендуют перед дегустацией вина наносить на ночь фосфат кальция и фторид (образуют дополнительную защиту). Утром же от чистки зубов вообще лучше отказаться. А вот жевательная резинка, усиливающая слюноотделение, напротив, поможет.

После употребления вина следует прополоскать рот водой. А вечером того же дня лучше чистить зубы пальцем с пастой. Щетка может повредить размягченную эмаль. Кстати, жирная пища нейтрализует кислотность вина, поэтому лучше вино пить именно во время приема пищи.