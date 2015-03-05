Вино может сделать человека внешне привлекательным

Алкоголь расширяет зрачки, к лицу приливает кровь (появляется румянец), мышцы лица расслабляются, что делает человека более привлекательным. Но важно ограничить потребление вина одним бокалом, пишет meddaily.ru со ссылкой на The Daily Mail со ссылкой на Бристольский университет.

Ученые попросили 40 студентов употребить спиртные напитки в разном объеме. При этом исследователи фотографировали лица добровольцев - когда те были трезвыми, после употребления одного бокала вина и после употребления двух доз алкогольного напитка. Группа не пивавших людей оценивала привлекательность студентов по фото (давалась фотография в трезвом состоянии и после одного бокала, или в трезвом виде и после двух доз).

В итоге фотографии, сделанные после первого бокала, оказались наиболее привлекательными. Но снимки студентов после двух порций алкоголя были менее привлекательными трезвых людей. Правда, если бы в реальных условиях вторая сторона тоже пила, количество спиртных напитков, употребленных первой стороной, не играло бы такой роли. Как показывает практика и еще одно исследование, именно после нескольких напитков собеседник начинает казаться симпатичнее.