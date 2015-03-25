Музыка оживляет нейроны

Впрочем, позитивное эмоциональные воздействия музыки не удивляет тех, кто привык использовать это искусство в терапевтических целях.

Как сообщает в интервью изданию Cerveau et psycho Барбара Тиллман, директор по исследованиям CNRS, руководитель подразделения психоакустики и нейронаук в университета Бургундии, ее команде удалось достичь успехов в реабилитации больных, переживших инсульт, при помощи терапии музыкой.

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Посредством повторных и длительных сессий с использование хоровой и классической музыки, а также таких светлых жанров как вальс, ученые смогли увидеть прогресс в неврологическом статусе больных после мозгового удара. После нескольких семинаров, которые, впрочем, не длились более 40 минут, пациенты проявляли больше эмоций и более эффективно проходили тесты на память и интеллект. При этом каждый участник реагировал на свой любимый жанр особенно выраженно.

Отдельно Барбара Тиллман выдяляет историю 80-летнего мужчина, ставшего жертвой инсульта, с момента которого прошло несколько часов до оказания первой помощи. Этот пациент страдал афазией в начале лечения он не мог произнести ни слова и даже не проявлял волю, чтобы поговорить с врачами. Однако многие его умственные способности вернулись после того, как ученые их подразделения психоакустики и нейронаук занимались с ним по своей программе.