Стакан воды активизирует работу мозга

Всего один стакан чистой воды способен изменить работу головного мозга, пишет jenskiy-sayt.com.

Ученые Университета Восточного Лондона (University of East London) провели эксперимент с участием 34 мужчин и женщин. Их попросили дважды пройти ряд тестов на интеллект: первый раз после завтрака, состоящего из брикетированного зернового концентрата, а второй раз - после такого же завтрака, но с бутылкой воды.

Так, те, кто испытывал жажду, хуже справились с заданиями, пишет The Daily Mail.

Дополнительные подсчеты показали, что стакан воды способен ускорить работу головного мозга на 14%.

Ранее эти же ученые доказали, что вода - лучший энергетик для человека. Эксперименты показали, что школьники, которые выпивали перед экзаменом стакан воды, на 10% лучше своих товарищей справлялись с задачами.