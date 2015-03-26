Начинать свой день лучше с тарелки каши

Это позволит прожить дольше, уверены специалисты. Они выяснили: рацион, богатый цельнозерновыми продуктами и клетчаткой, снижает риск преждевременной смерти от хронических заболеваний, включая рак, болезнь сердца, респираторные недуги и диабет.

К цельнозерновым продуктам могут относиться пшеница, овес и киноа. Помимо клетчатки, в них содержатся минеральные вещества и антиоксиданты, отмечает meddaily.ru со ссылкой на The Daily Mail. Пронаблюдав за 367442 добровольцами в течение 14 лет, гарвардские специалисты подсчитали: съедая в день 34 грамма цельнозерновых, можно снизить риск преждевременной смерти на 17%.

Также рацион, богатый подобными продуктами, давал 11%-е снижение риска смерти от респираторных недугов, 48%-е снижение риска развития диабета и 34%-е снижение риска смерти от диабета. Риск смерти от рака снижался на 15%. Что именно в данных продуктах производит позитивный эффект, ученые пока не знают. Это может быть сама клетчатка или что-то еще.