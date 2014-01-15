Перекусы должны быть здоровыми

Для чего нужны перекусы? Во-первых, чтобы приемы пищи были частыми. Это поможет сохранять здоровой печень и ускорить обмен веществ. Во-вторых, чтобы не было соблазна съесть калорийное и вредное печенье или конфету - лучше спасаться от голода и скуки чем-то более полезным.

Какими должны быть перекусы в офисе? Во-первых, эти продукты должны быть не слишком калорийными, чтобы ты могла спокойно их есть каждый раз, когда почувствуешь голод. Во-вторых, они не должны портиться, даже если будут храниться не в холодильнике. В-третьих, лучше, если твои снэки будет удобно есть руками.

Мы подобрали для тебя несколько удобных и вкусных вариантов полезных перекусов.

Нарезанные овощи и фрукты. Выбирай не очень сочные плоды, чтобы не пачкать руки соком. Подойдут яблоко, банан, морковь, болгарский перец, огурец, тыква, а также любые ягоды. Такие снэки удобно привозить на работу в пластиковом контейнере.

Цельнозерновые хлебцы. Они богаты разными витаминами и микроэлементами, и что особенно важно - клетчаткой. Она позволяет быстро насыщаться, но совсем не усваивается организмом, так что не угрожает лишними калориями.

Маленькие роллы в лаваше. Вариантов начинок - миллион: паста из обезжиренного творога с оливками или зеленью, овощи, да хоть кабачковая икра! Чтобы таким роллом было удобно перекусывать, сделай его меньшим, чем обычный ролл.

Кстати, такой популярный полезный перекус как орехи - вариант весьма спорный. С одной стороны, орехи богаты белками и полезными жирами, с другой - слишком калорийны. В ста граммах орехов - более 600 калорий, около трети дневной нормы.

А сухофрукты, которые так рекомендуют разные диетологи, в большинстве случаев пропитаны сахарным сиропом, так что совсем не могут считаться ни диетическим, ни полезным перекусом.

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