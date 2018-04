Сахарный диабет влияет на психическое здоровье

Диабет оказался опасным для психики человека. Ученые обнаружили взаимосвязь между психическими заболеваниями и серьезными формами сахарного диабета второго типа, пишет med2.ru.

Пациенты с сахарным диабетом должны постоянно принимать таблетки, придерживаться диеты, колоть инсулин. Это ведет к нарушению синтеза дофамина в участках мозга, отвечающих за контроль негативных эмоций. Результат – повышенная тревожность и депрессии.

В ходе эксперимента были получены мыши с устойчивостью к инсулину, пишет Proceedings of the National Academy of Sciences. Их поведение было похоже на людей с сочетанием психических отклонений и сахарного диабета. Доказано, что многие пациенты с диабетом склонны к частой смене настроения, демонстративной подавленности, ипохондрии и апатии.