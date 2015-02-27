Благодаря контактным линзам замедляется процесс потери зрения

Однако с близорукостью в детстве можно бороться с помощью ортокератологических линз. Несколько недавних исследований доказывают их эффективность, пишет Здоровье.

При близорукости человек плохо видит предметы, находящиеся вдали. Это происходит потому, что глазное яблоко слишком длинное, и изображение, попадающее в глаз через зрачок, фокусируется не на сетчатке на дальней стенке глаза, а немного "не доходя" до неё. Глаз удлиняется частично за счёт изменения формы роговицы — прозрачной оболочки, покрывающей зрачок и радужку. Ортокератология — технология, которая позволяет исправить форму роговицы, или, по крайней мере, замедлять её дальнейшую деформацию. Ортокератологические линзы, изготовленные по индивидуальным параметрам пациента, надевают вечером перед сном. Пока человек спит, линзы сдерживают изменение формы роговицы и удлинение глаза. Их действие чем-то напоминает работу зубных брекетов.

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Это в теории. А на практике? Судя по данным множества статей, собранных медиками из Китая в единый обзор, ортокератологические линзы действительно замедляют развитие миопии. Мета-анализ 7 исследований, включающих информацию о 435 детях и подростках в возрасте от 6 до 16 лет, показывает: у близоруких детей, использовавших ортокератологические линзы на протяжении двух лет, длина глазного яблока была в среднем на четверть миллиметра меньше, чем у близоруких сверстников, не пользовавшихся линзами. Различие может показаться незначительным, но оно статистически значимо. Выходит, линзы такого типа имеет смысл применять — разумеется, после консультации с офтальмологом.