Какие продукты старят кожу

Все мы знаем, что хорошая, здоровая, сияющая кожа - это не только правильные гены, полноценный сон и тщательный косметический уход, но и верный рацион питания.

Но для того, чтобы питаться правильно, нужно знать не только, какие продукты полезны для нашей кожи, но и какие могут ее испортить. Предлагаем вам список из 10 вредных для кожи продуктов и блюд, пишет Сегодня.

Для улучшения здоровья страдающей воспалениями кожи дерматологи советуют есть больше цветных овощей и рыбы, потреблять больше протеинов, меньше сахара и молочных продуктов, меньше карбогидратов. Также нужно вовремя лечить кожные заболевания и аллергии, вовремя замечать такие проблемы, как отечность или признаки раннего старения кожи.

И, конечно же, постараться исключить из рациона или свести к минимуму следующие продукты и блюда:

1. «Кока-кола».

Этот вызывающий акне даже у взрослых напиток - не что иное, как газированная смесь слабокислой среды и огромного количества сахара (включая высокофруктозный кукурузный сироп), считают дерматологи. Такой состав вреден не только для кожи, но и для зубов и костей - в общем, практически для всего организма. Поэтому врачи советуют пить вместо «Колы» освежающую и по-настоящему низкокалорийную воду.

2. Алкоголь.

Если вас заботит состояние вашей кожи, подумайте дважды, прежде чем выпить еще рюмочку, бокал или коктейль. Алкоголь приводит к повышенному выделению жидкости из организма, к дегидрации, он иссушает тело - и, соответственно, кожу, приводя к ее раннему старению. Не превышайте свою норму алкоголя в день (допустим, один бокал для женщин и два для мужчин) - и вы получите удовольствие без вреда для кожи.

3. Соль.

Вас беспокоят припухшие глаза, опухающее лицо? К этому может привести повышенное потребление соли, говорят врачи. Для того, чтобы глаза и лицо не опухали, нужно снизить ежедневную норму соли (учтите, что многие «готовые продукты» уже посолены - особенно консервы), ввести в рацион богатую калием пищу и не забывать пить достаточное количество воды в день.

4. Агава.

Широко рекламируемый сегодня «натуральный и полезный заменитель сахара», нектар или сок агавы на самом деле довольно вреден для здоровья, ведь он состоит на 97% из фруктозы. Передозировка фруктозы приводит к кожным воспалениям и откладывается в печени жиром, кроме того, экзема и акне - одни из плачевных результатов плохой усваиваемости фруктозы.

Поэтому, если вы хотите подсластить пищу или питье не сахаром, а его натуральным заменителем - возьмите неочищенный кленовый сироп или мед с экологически чистой пасеки.

5. Кофе.

Врачи утверждают, что новейшие исследования показали - 2-3 чашки кофе стимулируют повышенную выработку «гормона стресса и смерти» кортизола, в результате чего учащается сердцебиение, кровь приливает к мышцам, но понижается активность иммунной системы, замедляются пищевание, обмен веществ и многие функции мозга.

Поэтому от регулярного потребления кофе люди могут чаще болеть, хуже соображать и страдать провалами в памяти, терять сон и аппетит, а также - быстрее впадать в депрессию, так как кортизол подавляет выработку «гормонов радости и удовольствия» серотонина и дофамина.

Что же касается нашей кожи, то она тоже страдает от регулярного потребления кофе, так как при повышенном уровне кортизола в организме «включается» режим ускоренного старения - а это, в свою очередь, вредит состоянию кожи - включая сухость и утончение кожи, тусклый и вялый вид, и все это приводит к раннему образованию морщин.

Если вам трудно преодолеть свою зависимость от кофе, попробуйте перейти на смесь из кофе и декафа (кофе без кафеина), либо найдите себе заменитель среди натуральных чаев и травяных сборов.

6. Бейгл.

Эта популярная на Западе выпечка, похожая на толстые бублики или небольшие калачи, на самом деле, повышает уровень инсулина в крови, что приводит к усилению воспалительных процессов в организме. Таким образом, регулярное потребление этих продуктов ускоряет старение кожи, ухудшает состояние страдающих акне или другими видами угревой сыпи.

Поэтому специалисты советуют не есть бейгл, особенно на завтрак, а заменить их овсяной кашей с фруктами - это сытно, полезно и вкусно.

7. Картофельные чипсы.

Самые обыкновенные и привычные для нас чипсы (и готовая жареная картошка из ресторана, в том числе) содержат токсичные и вредные для здоровья транс-жирные кислоты, от которых не только толстеют, но и замедляется циркуляция крови - одна из причин воспаленной, рыхлой и бугристой, страдающей акне и прыщами кожи.

8. Чизкейк.

Как ни удивительно, но этот любимый многими и популярный десерт также оказался в «черном списке» вредных для кожи блюд и продуктов. Все дело в том, что в нем сочетаются молочные продукты с простыми и сложными карбогидратами - идеальная комбинация для развития акне и раннего появления морщин. Поэтому не стоит злоупотреблять чизкейком.

9. Готовые консервированные томатные соусы.

Врачи утверждают - томатный соус для вашей пасты лучше всего готовить дома самим. Ведь покупные соусы, как ни странно, полны незаметным нам сахаром - а всем известно, что большие дозы сахара негативно влияют на кожу и вызывают акне.

10. Масляный попкорн.

Содержащиеся в нем масло, соль и карбогидраты вредят нашей коже и артериям, поставляющим коже питательные вещества с кровью. В отличие от молока и йогуртов, масло - это молочный продукт небольшой питательной ценности.