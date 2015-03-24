Мужчины переживают по поводу фигуры не меньше женщин

Принято считать, что женщины гораздо больше волнуются по поводу недостатков фигуры, чем мужчины. На самом деле, мужчин вопросы фигуры волнуют ничуть не меньше, и они так же сильно переживают, если замечают какие-то недостатки, утверждает издание healthyliving.com.ua со ссылкой на Health.

Недавнее исследование показало, что 35% мужчин очень недовольны своим торсом и хотели бы его изменить, а количество операций по удалению жира за последние несколько лет увеличилось в два раза.

15% мужчин сказали, что то, как они выглядят, является главным приоритетом в их жизни (что достаточно близко к результатам опроса среди женщин).

Таким образом, эксперты заключили, что на самом деле мужчины переживают по поводу фигуры так же, как и женщины, но просто стесняются или боятся признаться в этом другим.