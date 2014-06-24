Ученые разработали метод липосакции с помощью золота

Ученые из Калифорнийского университета разработали новый метод щадящей липосакции с помощью наночастиц золота.

Авторы методики - доктор наномедицины Ада Алмутари и ее брат, пластический хирург Халид, вдохновлялись ранее проведенными исследованиями, в ходе которых микрочастицы золота вводили в область опухоли и нагревали инфракрасным излучением, что способствовало разрушению раковых клеток, не принося вреда остальным. Алмутари попробовали проделать то же самое с жировыми клетками, сообщают "Подробности".

Сначала наночастицы золота вводятся в зону жировых отложений в теле пациента. Затем эти области подвергаются нагреванию инфракрасным светом. Поскольку жир имеет относительно низкую температуру плавления, он разжижается прежде, чем другие клетки получат какие-либо повреждения. После чего растопленную жировую ткань и наночастицы просто высасывают иглой для липосакции.

Такая процедура является гораздо более щадящей, чем традиционная липосакция, при которой игла проталкивается сквозь твердый жир, высасывая его и травмируя окружающие ткани. В настоящее время новую технологию испытывают на животных, а испытания на людях планируются в конце этого года.

Результаты исследования опубликованы в журнале Chemical & Engineering News.