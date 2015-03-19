Продукты, ускоряющие обмен веществ в организме

Чем активнее в организме происходят обменные процессы, тем меньше вероятность набрать лишний вес, который является причиной многих заболеваний. Среди болезней, которые могут развиться из-за лишних килограммов, можно назвать сахарный диабет, гипертоническая болезнь, сердечные заболевания и многие другие.

Поэтому очень важно, чтобы обмен веществ происходил на достаточном уровне. Ускорить обменные процессы можно при помощи ежедневного употребления большого количества воды без газа. Речь идет о 1,5-2 литров в день или 6-8 стаканов.

Также обмен веществ можно активизировать при помощи употребления зеленого свежезаваренного чая, йогурта, соевого молока, фруктов (яблоко, грейпфрут), ягод (клубника, малина), овощей (брокколи, шпинат, чеснок, халапеньо), миндаля, кофе, индейки, красной фасоли, овсянки, карри корицы.

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Диетологи рекомендуют отдавать предпочтение необработанной пище, употреблять полезные продукты и не советуют покупать готовые замороженные обеды, фаст-фуд и другие вредные продукты.

Кроме того, в ускорении метаболизма играют роль и силовые упражнения, однако они незначительно влияют на обмен веществ.