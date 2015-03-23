Диагностировать артрит можно за 10 лет до его появления

Это утверждают специалисты Университета Варвика, создавшие уникальный и дешевый тест крови. По их словам, остеоартрит, точнее, первые опасные изменения, выявляются примерно за 10 лет до постановки диагноза обычным способом. Принимая во внимание, что иногда для замедления пагубных процессов достаточно похудеть, новый тест может изменить жизнь сотен людей, пишет meddaily.ru со ссылкой на The Daily Mail.

Остеоартрит вызван деградацией хрящевой ткани. Специфичного теста для этого недуга нет. Обычно его диагностируют уже на поздних стадиях развития, когда пациенту могут предложить только операцию. Но, оказалось, у пациентов с остеоартритом в крови повышена концентрация двух соединений. По ним диагноз ставится довольно точно (тест выявляет ранние стадии заболевания у 22 пациентов из 30).

Для проведения анализа нужна всего одна капля крови. Сам процесс исследования занимает меньше времени и денег, чем, к примеру, МРТ. Также кровь человека покажет, насколько быстро развивается заболевание в каждом отдельном случае, и какие лекарства сработают лучше всего.