Регулярная чистка зубов может спасти от артрита

Ученые нашли связь между бактериями, вызывающими заболевание десен, и ранним развитием ревматоидного артрита, а также его быстрым прогрессированием и особой тяжестью симптомов, пишет Meddaily.ru со ссылкой на The Daily Mail.

Бактерии вырабатывают энзим пептидиларгининдеимидаза (PAD), реагирующий с определенными белками. В итоге тело воспринимает эти белки как инородные элементы, что провоцирует иммунную атаку, говорят сотрудники Стоматологической школы Университета Луисвилла. Это выливается в хроническое воспаление, характерное для артрита, разрушающее хрящи и кости.

Уже известно, что болезни десен минимум в два раза чаще встречаются у больных артритом. Бактерия же, о которой идет речь, называется Porphyromonas gingivalis. Энзим PAD меняет белки, превращая их в кислоту цитруллин. Она-то и распознается иммунной системой как вредоносный агент.