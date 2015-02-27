Плотный завтрак и легкий ужин помогают контролировать уровень сахара в крови

В новом исследовании, проведенном учеными из Еврейского университета в Иерусалиме, приняли участие 18 человек - 8 мужчин и 10 женщин в возрасте от 30 до 70 лет. Все участники страдали от сахарного диабета 2 типа меньше 10 лет. Индекс Массы Тела (ИМТ) добровольцев варьировался от 22 до 35. Участники принимали метформин и (или) соблюдали диетические рекомендации (8 пациентов придерживались только диеты, а 10 человек контролировали сахар в крови с помощью метформина и диеты), пишет meddaily.ru со ссылкой на Zee News.

Специалисты выяснили: после еды у участников, придерживавшихся диеты B (с плотным завтраком и легким ужином), уровни инсулина, С-пептида и глюкагоноподобного пептида-1 были на 20% выше, а уровень сахара на 20% ниже, чем у добровольцев, соблюдавших диету D (с низкокалорийным завтраком и плотным ужином). Во время обеда все участники потребляли одинаковое количество калорий. Между тем, у добровольцев, которые придерживались диеты В, по сравнению с теми, кто соблюдал диету D, уровень глюкозы в крови после обеда был на 20% ниже, а уровень инсулина на 20% выше.

Исследователи полагают, что изменение режима питания в лучшую сторону поможет людям, страдающим от диабета, поддерживать уровень сахара в норме. Кроме того, правильное питание, по мнению специалистов, предотвращает осложнения, которые могут возникать при сахарном диабете 2 типа.