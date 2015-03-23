Корея передала украинскому госпиталю помощь в сумме 50 тыс. долларов

Группа межпарламентских связей с Украиной Национальной ассамблеи Республики Корея передала для одного из украинских военных госпиталей помощь в сумме 50 тыс. долларов для лечения бойцов АТО.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Верховной Рады Украины, об этом во время встречи с заместителем председателя Верховной Рады Оксаной Сыроид сказал президент группы межпарламентских связей с Украиной Национальной ассамблеи Республики Корея Чо Чжонг Сок.

Он сообщил, что возглавляемая им группа межпарламентских связей с Украиной "привезла для одного из украинских военных госпиталей помощь в сумме 50 тыс. долларов для лечения бойцов АТО". В свою очередь, Сыроид выразила искреннюю благодарность за такой поступок, высоко оценив такую помощь.

Во время встречи Сыроид отметила, что парламент и правительство Украины прилагают максимум усилий для проведения судебной и налоговой реформы, а также дерегуляции экономики и реформирования сферы предоставления административных услуг, что будет способствовать созданию условий для успешного развития бизнеса в нашей стране.

"Нам важно продемонстрировать обществу и международному сообществу, что бизнес в Украине может успешно развиваться, и власть устраняет коррупционную составляющую, которая мешает этому процессу. Одна из важнейших реформ - судебная – будет гарантировать защиту собственности и инвестиций", - подчеркнула Сыроид.

Она выразила благодарность парламенту и правительству Республики Корея за "поддержку в отстаивании территориальной целостности и суверенитета Украины" на международной арене. В свою очередь, Чо Чжонг Сок передал председателю ВРУ Владимиру Гройсману приглашение посетить Республику Корея с визитом.

Заместитель председателя Верховной Рады и президент группы межпарламентских связей с Украиной Национальной ассамблеи Республики Корея высоко оценили уровень двусторонних отношений, в частности, их парламентской составляющей, и высказали мнение о перспективности придания нового импульса сотрудничеству в сфере АПК, энергетической и аэрокосмической отраслях, инфраструктурных проектах.

В этом контексте Сыроид заявила о необходимости законодательного обеспечения развития сотрудничества, отметив, что "двигателями межгосударственного сотрудничества являются межпарламентские группы дружбы". "Расстояние не является препятствием для экономического сотрудничества и привлечения инвестиций", - сказала она, добавив, что для того, чтобы это сотрудничество было эффективным, Верховная Рада должна обеспечить его на законодательном уровне, в частности, в части обеспечения условий для привлечения и защиты инвестиций.

Заместитель председателя Верховной Рады также высоко оценила вклад представителей корейской диаспоры, проживающих на территории Украины, в развитие нашего государства.

Стороны высказались за целесообразность создания в Украине ассоциации защиты интересов корейских инвесторов. Чо Чжонг Сок также выразил мнение, что Украина имеет большой потенциал для успешного развития.