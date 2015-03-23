Хмельницкие волонтеры приобрели для бойцов АТО немецкую скорую помощь

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила волонтер благотворительного фонда "Волонтеры Подолья" Анна Греснюк.

Она отметила, что автомобиль будет отправлен солдатам добровольческого батальона "Карпатская Сечь", который защищает украинские позиции в поселке Пески Донецкой области.

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"Скорая полностью укомплектована средствами реанимации, носилками и тому подобным. Автомобиль уже скоро будет спасать жизни наших бойцов на востоке ", - сказала Греснюк.

Волонтер добавила, что вместе со "скорой" в зону АТО они отправляют отремонтированный УАЗ.