Хмельницкие волонтеры приобрели для бойцов АТО немецкую скорую помощь
13:45, 23 марта 2015Страна
182
Хмельницкие волонтеры купили для бойцов, находящихся в зоне АТО, скорую помощь немецкого производства, 2006 года выпуска стоимостью 5,5 тыс евро
Быстрая полностью укомплектована средствами реанимации
УНИАН
Об этом корреспонденту УНИАН сообщила волонтер благотворительного фонда "Волонтеры Подолья" Анна Греснюк.
Она отметила, что автомобиль будет отправлен солдатам добровольческого батальона "Карпатская Сечь", который защищает украинские позиции в поселке Пески Донецкой области.
Читайте такжеВ Сумах областная больница получила из Германии гуманитарный груз и реанимобиль
"Скорая полностью укомплектована средствами реанимации, носилками и тому подобным. Автомобиль уже скоро будет спасать жизни наших бойцов на востоке ", - сказала Греснюк.
Волонтер добавила, что вместе со "скорой" в зону АТО они отправляют отремонтированный УАЗ.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter