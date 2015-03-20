Специалисты призывают родителей не выкладывать фото детей в соцсетях

Многие родители хотят поделиться семейными историями с друзьями. Они выкладывают в соцсетях фото, видео и другую информацию. Ученые из Мичиганского университета считают: в таком поведении больше вреда, чем пользы. Оно может нанести детям эмоциональный ущерб, рассказывает meddaily.ru со ссылкой на Science World Report.

Рано или поздно дети вырастают и начинают сами использовать социальные сети. К тому же, для некоторых маленьких детей родители сами создают страничку. Исследователи пытались выяснить, к чему приводит размещение подробностей жизни детей в социальных сетях. С одной стороны, многие родители считают соцсети полезными. Однако некоторые полагают, что те нарушают безопасность и конфиденциальность.

Недавний опрос показал: около 70% родителей детей в возрасте 4 лет и младше пользовались социальными сетями для того, чтобы спросить совета у других родителей. Примерно 62% такая практика помогла справиться с проблемами. Тем не менее, из-за некоторых фотографий или видео дети в более позднем возрасте испытывают неловкость, так как они слишком личные. Поэтому исследователи призывают родителей учитывать интересы своих детей и делиться с другими далеко не всей информацией.