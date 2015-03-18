Обмен фотографиями в соцсетях мешает наслаждаться жизнью

Для своего исследования писатели Джозеф Гренни и Дэвид Максфилд опросили 1623 человека. Они хотели выяснить, как социальные сети влияют на жизнь людей. Дэвид Максфилд решил изучить данную тему после того, как понял, что в отпуске уделял больше внимания фотографированию, а не самим моментам и впечатлениям, пишет meddaily.ru со ссылкой на The Hindustan Times. Исследователи назвали данный феномен "трофейной охотой".

Охотники за трофеями не стремятся получить впечатления и не пытаются сделать фото на память. Им нужны трофеи, которые они смогут показать другим людям. Примерно 58% участников исследования пожаловались на то, что в погоне за удачным кадром для соцсетей они забыли порадоваться переживаемым моментам. 91% опрошенных видел, как туристы упускали памятные моменты, потому что были слишком заняты, пытаясь сделать или обменяться фотографиями мест, которые посещали.

Другие участники рассказали о неэтичном или рискованном поведении тех, кто пытался сделать хорошее фото. Один из респондентов отчитывал своего сына, и тот устроил истерику. Это показалось участнику исследования смешным, и он решил отчитать сына еще раз, чтобы заснять все на видео и выложить в Instagram. Исследователи советуют людям концентрироваться на своих ощущениях и впечатлениях, а не гнаться за трофеями.