Популярное лекарство для сердечников приводит к диабету

Мощный статин, розувастатин, хорошо снижает уровень холестерина, но повышает риск диабета, предупреждают врачи. Правозащитная американская организация Public Citizen’s Health Research Group пытается добиться запрета этого средства уже 10 лет, но, правда, из-за повышенного риска возникновения проблем с мышцами и почками, сообщает meddaily.ru со ссылкой на The Daily Mail.

Между тем, статины - одни из самых популярных препаратов. Они снижают риск болезни сердца, сердечного приступа и инсульта. Известно: изначально розувастатин одобрили в качестве средства, предотвращающего сердечные приступы в определенной группе людей (эти люди не реагировали на другие статины), после изучения результатов эксперимента, который был закончен досрочно.

Но есть более достоверные исследования, доказывающие, что розувастатин (Crestor) повышает риск диабета на 25%. Только в Штатах Crestor стал одним из самых часто назначаемых лекарств за последний год. На него приходятся 4% всех назначений статинов. Так как у препарата в 2016 году истекает патент, его противники надеются, что продажи снизятся.