Авокадо уменьшает концентрацию холестерина без таблеток

Диетологи из Американской кардиологической ассоциации советуют ежедневно есть авокадо, если стоит задача снизитьуровень холестерина. Основная идея в том, чтобы заменить насыщенные жиры в рационе ненасыщенными из авокадо, пишет meddaily.ru со ссылкой на CTV News. Данный подход проверили на 45 тучных добровольцах 21-70 лет. Людей разделили на три группы. Каждой группе - своя диета, снижающая холестерин.

В самом начале люди получали 34% калорий от дневной нормы из жира, 51% - из углеводов и 16% - из белка (таково соотношение в среднестатистическом рационе жителя западной страны). Через две недели люди уже пересели на диету. Первая группа авокадо не ела и потребляла мало жиров, вторая - умеренное количество жиров и авокадо ежедневно, третья - умеренное количество жиров без авокадо. При умеренном потреблении жиров 35% калорий поступали из жира, 17% - из мононенасыщенных жирных кислот, а при сниженном потреблении - 24% из жиров и 11% - из мононенасыщенных жирных кислот.

В итоге именно потребление авокадо дало снижение показателей "вредного холестерина" (липопротеинов низкой плотности) на 13,5 мг/литр крови. Диета с умеренным потреблением жиров без авокадо снизила уровень на 8,3 мг/литр, а обычная диета с низким содержанием жиров - на 7,4 мг/литр.