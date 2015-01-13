Статины - эффективное средство профилактики сердечных заболеваний у женщин

Данных об использовании гиполипидемическиой терапии у женщин ранее было недостаточно, потому что последствия атеросклероза у них развиваются в более позднем возрасте и в большинстве исследований статинов лучше представлены пациенты мужского пола, отмечают авторы. В новом мета-анализе показано, что прием этих препаратов приносит пользу не только женщинам с уже состоявшимся сердечно-сосудистым событием, но и пациенткам с высоким риском таких заболеваний в качестве первичной профилактики.

Исследователи из Университета Сиднея изучили данные 27 клинических исследований. Оценивались эффекты в отношении основных сосудистых событий, инсультов, процедур реваскуляризации и летальности, нормированные на снижение уровня холестерина ЛПНП на 1 ммоль/л. Они сравнивались между мужчинами и женщинами с учетом других вмешивающихся факторов.

Проведя анализ данных ученые констатировали, что лечение статинами уменьшает риск сердечно-сосудистых осложнений (инфаркта миокарда, инсульта, операции аорто-коронарного шунтирования, сердечной смерти) на 21% на каждое снижение уровня холестерина ЛПНП на 1 ммоль/л. В подгруппах мужчин и женщин снижение риска было близким.

Общий риск смерти и у мужчин, и у женщин при приеме статинов снижался на 9% на каждый 1 ммоль/л снижения уровня холестерина ЛПНП. Подобные выводы впервые сделаны для женщин, ни в одном исследовании лечения статинами они не формулировались.

Авторы считают, что их результаты будут способствовать более масштабному проведению первичной фармакологической профилактики сердечно-сосудистых осложнений у женщин. В целом, итоги их работы соответствуют общей тенденции назначать статины пациентам без существующих заболеваний сердца и сосудов, но с существенным риском этих состояний.

Ремедиум