Гормональные контрацептивы могут спровоцировать развитие болезни Крона

Женщины, принимающие контрацептивы на протяжении минимум пяти лет, в три раза чаще страдают от болезни Крона, опасного заболевания, поражающего пищеварительную систему и вызывающего воспалительный процесс. Как отмечает meddaily.ru со ссылкой на The Telegraph, возможно, именно контрацептивы стоят за небывалым ростом заболеваемости за последние 50 лет (именно в 60-е началась эра оральных контрацептивов).

Также риск болезни Крона повышают средства экстренной контрацепции (таблетки, выпиваемые на утро после незащищенного полового контакта с целью предотвращения беременности). Такие выводы были сделаны по результатам анализа 230000 американок, проводившегося гастроэнтерологом доктором Хамедом Калили.

Судя по всему, сами контрацептивы не вызывают болезнь Крона. Но вот сочетание факторов и гены приводят к неприятным последствиям. Точно ясно, что в группу риска попали женщины, изначально имеющие генетическую предрасположенность к болезни Крона. То есть, если в семье уже имеются лица с этим диагнозом, лучше воздержаться от приема контрацептива.

Напомним: болезнь Крона вызывает трудности в переваривании пищи, а также может привести к усталости, диарее и анемии. Болезнь, как известно, усугубляется курением. К сожалению, лекарства против заболевания нет. Врачи могут лишь уменьшать воспаление и бороться с симптомами.