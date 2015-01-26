Контрацептивы могут привести к раку мозга

Продолжительное использование гормональных контрацептивов в два раза повышает риск рака мозга. Таковы выводы ученых из госпиталя Университета Оденсе и Университета Южной Дании. Но реально данные последствия коснутся лишь немногих женщин, утверждают ученые. Итак, специалисты сравнили 317 женщин с глиомой и 2126 здоровых женщин, рассказывает meddaily.ru со ссылкой на The Daily Mail.

Всем женщинам было от 15 до 49 лет. И те, кто использовал оральные контрацептивы или спирали, на 50% чаще имели рак мозга. Риск возрастал до 90% для женщин, которые применяли один из методов контрацепции в течение минимум 5 лет. Опаснее всего оказались контрацептивы, содержавшие только прогестаген (риск почти утраивался).

Чаще всего диагностировалась глиобластома - один из самых агрессивных типов рака. Суть в том, что гормон прогестерон усиливает размножение раковых клеток. Это доказали лабораторные исследования. Также он повышает концентрацию гормонов роста, тоже стимулирующих клеточный рост.