Избыток холестерина в пище запускает развитие заболеваний кишечника

Результаты работы опубликованы в журнале Nature Communications.

Известно, что питание западного типа связано с развитием хронических заболеваний кишечника, например, с язвенным колитом и болезнью Крона, однако точный механизм, обуславливающий сбои в работе кишечника из-за действия холестерина, до сих пор оставался нераскрытым до конца.

Исследование на модели рыбок данио рерио (Danio rerio) показало, что уже спустя несколько часов после поедания богатой холестерином пищи (в эксперименте использовали растворенные в воде густые сливки) в их кишечнике запустился воспалительный процесс. Как оказалось, это связано с тем, что холестерин связывается с белками, выстилающими кишечный эпителий. Кроме того, микроорганизмы кишечника активируют в эпителиальных клетках инфламмасому – специальный белковый комплекс в макрофагах и нейтрофилах, который приводит к запуску воспалительной реакции при контакте клетки с патогенными бактериями и другими чужеродными агентами.

Через десять дней богатого холестерином питания у подопытных животных нарушилась нормальная перистальтика кишечника. Это, по мнению авторов исследования, является одним из первых признаков расстройств желудочно-кишечного тракта, например, синдрома раздраженного кишечника. Теперь ученые планируют продолжить свои исследования, чтобы в будущем определить, можно ли экстраполировать полученные данные на организм человека.

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