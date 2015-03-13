Почему люди могут слышать голоса

Слуховые галлюцинации характерны для многих психических заболеваний, таких как шизофрения и биполярное расстройство. Однако иногда голоса слышат люди без психических расстройств. От 5 до 15 процентов взрослых в течение жизни переживают эпизоды слуховых галлюцинаций, пишет meddaily.ru со ссылкой на Business Standard.

В онлайн-опросе ученых из Университета Дарема приняли участие 153 человека, слышавших голоса. Большинство респондентов страдали от психических заболеваний, но у 26 не было проблем с психикой. 81% опрошенных слышал несколько голосов. У 70% голоса обладали характерными особенностями. У 66% участников во время галлюцинаций возникали телесные ощущения, например, жар или покалывание в руках и ногах.

Голоса, приносившие с собой телесные ощущения, респонденты часто называли грубыми и жестокими. В некоторых случаях такие голоса были связаны с эпизодами травмы. Многие из-за голосов испытывали стресс, тревогу и страх, но 31% опрошенных заявил, что голоса вызывали у них и положительные эмоции. Судя по всему, к каждому человеку, страдающему от слуховых галлюцинаций, необходим индивидуальный подход.