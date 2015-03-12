Почему мужчины худеют быстрее женщин

Мужчинам гораздо легче, чем женщинам, согнать лишний вес и привести все тело в отличную физическую форму. Причем это совершенно не зависит от диет, которых они будут придерживаться, пишет scienceblog.ru. Ученые попытались объяснить, с чем это связано.

На потерю веса влияют многие факторы, к которым относится интенсивность физических тренировок, режим питания, вес человека и пр. Но даже учитывая их все мужчина все равно будет худеть гораздо быстрее. Дело в том, что мужчины по своей природе практически всегда весят больше женщин, а значит на совершение любого движения понадобится больше энергии. Именно поэтому даже сидя на диване и изредка меняя позу мужчина будет сжигать намного больше калорий, чем женщина. Это еще обуславливается тем, что у мужчин больше мышечной массы, которая способна за короткое время сжечь лишние калории.

В отличии от женщин, мужчины большую часть своего времени проводят на работе, поэтому у них иногда даже не хватает времени, чтобы перекусить. Женщина же, занимаясь домашними делами, может позволить себе часто перекусывать, а также она часто пробует пищу во время приготовления даже не думая, что это как-то может отразиться на ее фигуре. Помимо этого, мужчины не склонны во время эмоциональных потрясений наседать на сладенькое, поэтому даже прикладывая минимум усилий они смогут поддерживать свое тело в отличном состоянии.