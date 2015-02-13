Как побороть лень и начать ходить в зал

Даже в таком деле, как занятия фитнесом, мотивация играет первостепенную роль. Никто не согласится отрываться от любимых занятий "ничего неделанья" и смотрения телевизора, если не стремится похудеть за неделю к праздникам. Но лучше не травмировать свой организм невероятными нагрузками, которые почему – то женщины начинают делать перед важной датой, а заниматься фитнесом постоянно, пишет telegraf.com.ua. Но для этого необходимо побороть свою лень и войти в режим регулярных тренировок. И сделать первый шаг самое сложное из всего намеченного процесса. Используйте следующий план, он уже помог многим женщинам привести себя в желанную физическую форму, и ответил на вопрос: "Как быстро похудеть?"

1. Попробовать влезть в платье, которое было вам по фигуре лет 5 назад. Увидев, что платьице застряло уже на области подмышек, вы начнете расстраиваться и ругать себя за неудержимость к лишним перекусам и ночным вылазкам к холодильнику. Но сейчас критика неуместна, беритесь срочно за дело, слова тут не помогут уже. А возможно несколько месяцев назад вы произвели на свет прекрасного малыша и теперь ломаете голову как похудеть после родов. Обзвоните все фитнес клубы, а лучше посетите их и пообщайтесь с администраторами, тренерами и клиентками. Когда выбор сделан в пользу одного клуба, ни в коем случае не успокаивайтесь с мыслью, что теперь то вы пойдете заниматься, только сходите туда завтра или в понедельник, желательно приобрести абонемент сразу же.

2. Вы купили абонемент, но это еще не является залогом вашего регулярного посещения фитнес клуба, так как лень опять может начать внушать мысль, что сегодня усталость с ног сбивает, и вечером любимый сериал. Расставьте приоритеты и сразу после работы, идите в клуб, так как приход домой напомнит близким, что им что-то нужно сделать, но обязательно вашими руками. Сообщите, что у вас сегодня фитнес, а он неприкосновенен.

3. Лучшим способом заставить себя регулярно посещать занятия – это приобщить к данному занятию лучшую подругу и внушить ей мысль, что вместе вы преодолеете все испытания похудения. Только выберите самую ответственную, так как она будет подталкивать вас к занятиям, а не предложит вместо этого сходить в суши или пиццерию.

4. Вы ходите уже пару недель в фитнес клуб? Тогда начните узнавать у его сотрудников, какие дополнительные услуги клуб предлагает своим клиенткам. Чем больше интересов вас будет связывать с клубом, тем охотнее вы будет его посещать. А как только у вас появятся «любимые» инструктора, после этого можно не беспокоиться, что вы заленитесь идти на занятия. Начало тренировки будет желанным временем в вашем расписании.