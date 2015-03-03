Как поддерживать здоровый уровень холестерина

Жиры, которые мы употребляем в пищу, близко связаны с уровнем холестерина. При избыточном количестве нездоровых насыщенных жиров, которые содержатся в красном мясе, фастфуде, масле и жирных молочных продуктах, уровень "плохого" холестерина в крови увеличивается. Поэтому эксперты рекомендуют употреблять здоровые жиры, которых много в орехах, рыбе и овощах.

Оптимальный план питания содержит 5 порций фруктов и овощей в день, а также цельнозерновые, обезжиренное мясо и курицу. Полезны молочные продукты с низким содержанием жира, бобы, орехи, фрукты и оливковое масло.

Сигареты ускоряют рост уровня "плохого" холестерина и закупоривание артерий, что создает "идеальный шторм" для болезней сердца и инсульта. Отказ от курения значительно снижает риски развития сердечно-сосудистых болезней.

Лишний вес или ожирение является фактором риска болезней сердца, они сокращают уровень "хорошего" холестерина. Регулярные физические нагрузки помогут вам избавиться от лишних килограммов и поддерживать здоровый вес, что прямо отразится на уровне холестерина.

Жирные кислоты омега-3 являются отличным дополнением к обычному рациону. Они способны снижать уровень артериального давления, триглицеридов и "плохого" холестерина. К сожалению, наш организм не может производить их натурально, именно поэтому жирные кислоты можно получать с помощью пищевых добавок.