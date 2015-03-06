Естественные антиоксиданты снижают риск развития рака

Согласно результатам нового исследования американских ученых, опубликованным в журнале Cancer, большее количество естественного антиоксиданта ликопина (который в большом количестве содержится в помидорах) связано со снижением риска почечно-клеточной карциномы, одного из видов рака почки.

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В работе были проанализированы данные 91196 женщин в постменопаузе, которые были включены в исследование Программа здоровья женщин (Women's Health Initiative) с 1993 по 1998 годы и наблюдались до июля 2013 года.

Исследователи рассчитывали риски рака почки, ассоциированные с приемом ликопина и других микронутриентов с антиоксидантными свойствами, в том числе лютеина и витаминов С и Е. В течение периода наблюдения у 240 женщин был обнаружен рак почки. Для приема ликопина была обнаружена обратная связь с риском заболевания.