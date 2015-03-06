Кофеманы могут похвастаться чистыми артериями, утверждают врачи

Выпивая несколько чашек кофе в день, вы, сами того не зная, очищаете свои артерии, выяснили корейские ученые. Специалисты исследовали более 25000 человек. Добровольцы, выпивавшие кофе в умеренных количествах (3-5 чашек кофе) реже имели признаки болезни сердца. Это доказывает позитивный эффект кофе, производимый на сердечно-сосудистую систему, передает meddaily.ru со ссылкой на BBC.

Однако некоторые ученые связывали кофе с повышенным холестерином, давлением. И последнее исследование, на самом деле, не добавляет ясности в вопросе пользы и вреда кофе. Известно: корейские специалисты анализировали коронарные артерии. В ишемической болезни сердца коронарные артерии забиваются отложениями.

И на руках ученых были результаты сканирования артерий. Снимки показывали отложения кальция в стенках коронарных артерий. Примечательно: ни у кого из добровольцев не было внешних признаков болезней сердца. Но более чем у каждого десятого отмечались кальциевые отложения. И эту информацию сравнивали с уровнем потребления кофе.

Также учитывались сторонние факторы - курение, физическая активность, наличие сердечников в семье. В итоге люди, пившие в день несколько чашек кофе, имели меньше отложений кальция в коронарных артериях, чем люди, пившие много кофе или вообще его не пившие. За счет чего именно кофе помогал поддерживать артерии в хорошем состоянии, ученые сказать не могут.