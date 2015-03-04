Ученые обнаружили еще одно полезное свойство кофе
11:46, 04 марта 2015Зарубежные новости
616
Последние исследования показали, что употребление от трех до пяти чашек кофе ежедневно уменьшает риск образования тромбов и сердечно-сосудистых заболеваний связанных с этим
Влияние кофе на человеческий организм часто приводит к спорам между учеными flickr.com
К такому выводу пришли ученые из Южной Кореи, передает Би-би-си.
Читайте такжеКофе способствует нормальной работе кровеносных сосудов
Как говорится в докладе, в результате обследования 25 тыс. человек, у тех из них, кто пил кофе, была меньшая склонность к образованию тромбов в сосудах.
Между тем, влияние кофе на человеческий организм часто приводит к спорам между учеными - одни доказывают, что кофе во многих случаях полезен другие утверждают, что в больших количествах он опасен, поскольку приводит к повышению давления и связанных с этим заболеваниям.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter