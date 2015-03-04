Ученые обнаружили еще одно полезное свойство кофе

11:46, 04 марта 2015
Зарубежные новости
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Последние исследования показали, что употребление от трех до пяти чашек кофе ежедневно уменьшает риск образования тромбов и сердечно-сосудистых заболеваний связанных с этим

flickr.com/photos/coffeegeek

К такому выводу пришли ученые из Южной Кореи, передает Би-би-си.

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Как говорится в докладе, в результате обследования 25 тыс. человек, у тех из них, кто пил кофе, была меньшая склонность к образованию тромбов в сосудах.

Между тем, влияние кофе на человеческий организм часто приводит к спорам между учеными - одни доказывают, что кофе во многих случаях полезен другие утверждают, что в больших количествах он опасен, поскольку приводит к повышению давления и связанных с этим заболеваниям.

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