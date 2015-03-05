Активное потребление соли способно защитить от болезней кожи

Долгое время врачи говорили, что избыток соли в рационе опасен. Но у соли есть и полезные свойства. Оказалось, она защищает от кожных инфекций, пишет meddaily.ru со ссылкой на The Daily Mail. Соль накапливается в коже - локальный иммунитет активируется, что позволяет справиться с бактериальными кожными инфекциями.

Был проведен эксперимент: мышей кормили очень соленой пищей. И у них инфекции на лапах вылечивались быстрее обычного. Соль повышала активность макрофагов - иммунных клеток. В принципе, раньше соль активно использовали в качестве антибиотического средства. А, как показали наблюдения, у пациентов с кожными инфекциями в местах поражения покрова наблюдался рост концентрации соли.

Но все равно, высокий уровень соли в теле, особенно у пожилых людей, повышает давление, риск болезней сердца, инсульта, рака желудка, усугубляет течение аутоиммунных заболеваний. Ученым еще предстоит выяснить, почему у пожилых людей больше соли в коже. Также, возможно, средства, повышающие концентрацию соли локально, станут настоящим спасением от инфекций.