Соленые продукты могут вызывать рак желудка - медики

09:14, 12 февраля 2015
Зарубежные новости
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Согласно текущим рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, в день не стоит потреблять больше 5 граммов соли (меньше чайной ложки)

Фото: УНИАН

Чрезмерное потребление соли может грозить не только высоким давлением, болезнями сердца, но и повышенным риском рака желудка. Известно, что рак желудка чаще всего вызывает бактериальная инфекция Helicobacter pylori (H. pylori). Она провоцирует воспаление в желудке. С течением времени хроническое воспаление перерастает в рак, пишет med2.ru

Джон Атертон из Бюро проблем гастроэнерологии ЕС, участвовавший в исследовании, не может сказать, почему соль негативно отражается на онкопрофиле. Соль способствует росту и размножению H. pylori, одновременно делая бактерию более токсичной для клеток желудка. 

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Согласно текущим рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, в день не стоит потреблять больше 5 граммов соли (меньше чайной ложки). Но это непростая задача, поскольку мы потребляем соль с готовыми и обработанными продуктами. На сознательно добавляемую соль приходится небольшой объем от общего потребления. 

Соль содержится в хлебе, сыре, хлопьях. Более того, не доказано, поможет ли снижение потребления соли защититься от рака желудка. Но, по словам ученых, пример Японии дает основания полагать, что это действительно так. 

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