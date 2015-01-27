Эксперты советуют беременным женщинам есть много рыбы

Новое исследование, проведенное в Университете Ольстера, показало: дети тех женщин, которые во время беременности едят океанскую рыбу, получают много жирных кислот омега-3. Долго причиной для беспокойства было воздействие ртути на организм беременных женщин, потребляющих рыбу. Однако преимущества перевешивают риск, передает meddaily.ru со ссылкой на Diabetes Insider.

Рыба богата жирными кислотами омега-3, соединениями, важными для развития мозга и глаз ребенка. Кроме того, жирные кислоты омега-3 защищают мозг от токсичных соединений ртути. Человеческий организм не может вырабатывать эти кислоты, поэтому беременные женщины обязательно должны включать рыбу в свой рацион. Специалисты советуют им есть рыбу, как минимум, 12 раз в неделю.

Исследователи наблюдали примерно за 1500 беременных женщин из Республики Сейшельские острова в течение почти 20 месяцев. Там люди едят рыбу в среднем по восемь раз в неделю, гораздо чаще, чем в большинстве других стран. Женщины, которые ели рыбу во время беременности, рожали более здоровых младенцев.

Недавно Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США опубликовало отчет, в котором сказано, что рыба чрезвычайно вредна для здоровья беременных женщин. Ученые полагают: плюсы и минусы от употребления рыбы необходимо пересмотреть.