10 минут физических упражнений в день продлевают жизнь

Всего лишь 10 минут в день достаточно интенсивных физических нагрузок могут увеличить продолжительность жизни. Об этом свидетельствуют результаты нового исследования, пишет toneto.net.

По подсчетам ученых, люди, которые уделяют 70-75 минут в неделю физическим упражнениям, живут дольше в среднем на 1,8 года, чем те, кто не занимается спортом.

Однако продолжительность жизни - не единственное преимущество регулярной нагрузки.

Среди других аспектов положительного влияния физических упражнений ученые выделили:

- 5% увеличение показателей «хорошего» холестерина

- снижение вероятность смерти от онкологических заболеваний на 10%

- снижения риска заболеваний сердца на 14%

- 50% снижение риска развития депрессии

- 60% снижение риска развития болезни Альцгеймера и других возрастных заболеваний.