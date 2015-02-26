Мандарины предотвращают заболевания сосудов, сердца и диабета
09:17, 26 февраля 2015Зарубежные новости
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Вещество нобилетин, содержащееся в большом количестве в мандаринах, превосходно снижает уровень холестерина и инсулина в крови человека
Мандарины предотвращают диабет / Фото: poetryclub.com.ua
Мандарины – сильнейшая защита от болезней сердца и сахарного диабета.
Ученые из канадского Университета Западного Онтарио с удивлением обнаружили, что вещество нобилетин, содержащееся в большом количестве в мандаринах, превосходно снижает уровень холестерина и инсулина в крови человека, пишет jenskiy-sayt.com со ссылкой на svit24.net.
Таким образом, регулярное употребление мандаринов - отличный способ предотвращения заболеваний сосудов, сердца и диабета.
Как подчеркивают исследователи, мандарины питают организм человека витаминами, поднимают аппетит и ускоряют пищеварение.
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