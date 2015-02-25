Интернет-тролли часто являются психопатами - исследование

Канадские исследователи изучили такое распространенное явление как Интернет-троллинг. По мнению психологов, им занимаются личности, склонные к бытовому садизму, пишет viknaodessa.od.ua.

Ученые провели два опроса, в которых приняли участие 1215 добровольцев обоих полов. Анкеты были составлены таким образом, что эксперты получали развернутую картину того, как люди обычно общаются в Сети.

Кроме того, участники исследования проходили тестирование на выявление личностных характеристик, имеющих отношение к нарциссизму, макиавеллизму, психопатии и садизму. Это позволяло понять, насколько в людях развиты такие черты характера, как самовлюбленность и неспособность сопереживать другим, склонность к манипуляции, пренебрежение к нравственности, неумение себя контролировать, эгоизм, удовольствие от причинения боли и дискомфорта.

Оказалось, что люди, склонные разжигать конфликты и специально подначивать других в виртуале (собственно троллить), имеют самые высокие баллы по макиавеллизму (манипулирование другими, игнорирование нравственных установок), психопатии (импульсивность, асоциальное поведение) и садизму (удовлетворение от чужих страданий). При этом, как подчеркивают психологи, наиболее ярко выраженными у Интернет-троллей оказались именно характеристики садистов.

Ученые отмечают, что Сеть стала игровой площадкой для садистов, где они могут безнаказанно поразвлечься.