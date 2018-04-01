В Киеве и Мариуполе стартовал 3-ий этап обучения кризисных психологов в рамках проекта Штаба Ахметова

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Гуманитарного штаба Рината Ахметова, 23 февраля, в Киеве начался третий модуль обучения для 250 кризисных психологов, которые будут работать с семьями из Донбасса. В марте третий модуль начнется в Мариуполе. Основное направление этого этапа обучения – семейное консультирование. Психологи убеждены, что помочь ребенку практически невозможно, не оказав помощи его родителю.

Подготовка началась с лекционных занятий. В первый день лекцию провела известный семейный психолог из Института развития семейного устройства Людмила Петрановская.

По словам психолога, защита и забота – это то, что помогает преодолеть людям травму. «Чем больше людей сейчас справятся с травмой, тем здоровее будет украинское общество в целом. Общественная задача сейчас максимально заботиться, поддерживать друг друга и тех, кому тяжело. Сейчас всем тяжело, но все равно у кого-то есть чуть больший ресурс, более благополучная ситуация. Мне кажется, Украине реально навязывают гражданскую войну. Этот раскол и ненависть в обществе. Единственное, что можно этому противопоставить – это всеобщая поддержка и понимание», - комментирует Петрановская.

В процессе обучения участники и тренеры делятся собственным опытом, обсуждают модели и методы работы. В последующие дни лекционный материал будет подкрепляться практическими занятиями в мини-группах.

Третий модуль обучения продлится до 14 марта. Участники, разделенные на 5 групп в Киеве и Мариуполе, прослушают лекции, и поработают на практических занятиях с ведущими тренерами-психологами из Москвы, Харькова и Днепропетровска.

Напомним, проект Гуманитарного штаба Рината Ахметова по подготовке кризисных психологов стартовал в ноябре 2014 года. Для участия были отобраны 250 лучших специалистов со всей Украины, которые уже имеют диплом психолога. Обучение проходит бесплатно. Работу тренеров оплачивает Гуманитарный штаб. На сегодня, это единственный в Украине проект, направленный на восстановление психологического состояния переселенцев и жителей зоны АТО.