Кофе способствует нормальной работе кровеносных сосудов

Кардиологи провели эксперимент с участием 27 добровольцев. Оказалось, что кофе способствует кровотоку в сосудах пальцев, пишет med2.ru.

Ученые проверяли воздействие кофе на сосуды пальца, потому что именно эти сосуды являются одними из самых маленьких в организме человека. По пальцам ученые определяли влияние кофе на мелкие сосуды организма.

Таким образом, необходимо выпивать одну чашку кофе в день, чтобы усилить кровоток на 30%. Результат заметен уже через 75 минут. Ученые отмечают, что кофе незначительно повышает давление, однако кофеин также укрепляет внутреннюю оболочку сосудов.

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При этом кофе не менял уровень сердцебиения у добровольцев.

Эксперты не уверенны в причинах такого влияния кофе на сосуды. Ученые предполагают, что кофеин помогает раскрыться сосудам, снимая воспаление.

Исследователи надеются найти способы применения кофе для борьбы с заболеваниями сосудов в будущем.

Эксперименты также доказали благотворное влияние кофе на риск смерти от сердечных заболеваний, а также на работу артерий.